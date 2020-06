Ein Rollerfahrer ist beim Zusammenstoß mit einer Wildschweinrotte am Sonntagabend in Berlin-Zehlendorf gestürzt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montagnachmittag mitteilte, war der 35-Jährige am Vorabend gegen 19:15 Uhr auf der Onkel-Tom-Straße in Richtung Argentinische Allee mit seinem Motorroller unterwegs.

Plötzlich tauchte die Wildschweinrotte auf und rannte ihn um. Bei dem Sturz erlitt der Fahrer Rumpf- sowie innere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde auf der Intensivstation aufgenommen, war aber nicht in Lebensgefahr. Die Wildschweine verschwanden im Wald.