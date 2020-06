Martin Berlin Mittwoch, 10.06.2020 | 12:49 Uhr

"Da geht halt auch mal was schief" - Ja und soll man das dann einfach so stehen lassen? Wollen sie Einsatzkräften im Einsatz grundsätzlich einen rechtsfreien Raum geben? Es ist richtig und wichtig, das untersucht wird, ob die Feuerwehr trotz sorgfältigen Arbeitens das Mädchen nicht erfolgreich bergen konnte oder ob Fahrlässigkeit dazu geführt hat. Natürlich muss und wird dabei berücksichtigt werden, dass auch Einsatzkräfte nur Menschen und in so einer Situation in großem Stress sind.