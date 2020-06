Ein 27-Jähriger, der in der Nacht zu Dienstag schwer verletzt in einem Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf entdeckt worden ist, ist am Vormittag gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin den Mann im Treppenhaus des Hauses in der Tangermünder Straße aufgefunden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

In dem Wohnhaus seien drei Männer im Alter von 24, 26 und 52 Jahren festgenommen worden, so die Polizei weiter. Nach Informationen der "B.Z." soll es sich bei ihnen um die Brüder und den Vater des Opfers handeln. Demnach soll ein Familienstreit eskaliert und das Opfer niedergestochen worden sein.