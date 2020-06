Wegen Bauarbeiten an der Seedammbrücke in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wird der sogenannte Prignitz-Express für sechs Monate unterbrochen. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte, beginnt die Sperrung der RE6-Strecke am 19. Juni und dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember. Es werden Ersatzbusse eingesetzt.