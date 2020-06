Bild: dpa/Nietfeld

Interview | Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag - "Wenn das Gesetz verabschiedet wird, wäre das ein Grund zum Feiern"

18.06.20 | 18:17 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag über den Gesetzenwurf der Grünen für ein Selbstbestimmungsgesetz. Kalle Hümpfner vom "Bundesverband Trans*" erklärt, wieso das Gesetz für Betroffene auch in Berlin und Brandenburg so wichtig ist.

rbb|24: Welcher Stigmatisierung sehen sich trans* und inter* Menschen in Berlin und Brandenburg ausgesetzt? Kalle Hümpfner: Trans* Personen erfahren in Berlin und Brandenburg, wie auch in anderen Bundesländern, Benachteiligung, Ausgrenzung und Gewalt. Das kann ein abfälliger Kommentar oder eine übergriffige Frage im Alltag sein. Das kann jedoch auch ein Fall von Hasskriminalität sein, wenn eine trans* Person auf der Straße körperlich angegriffen wird. Neben diesen zwischenmenschlichen Erfahrungen von Diskriminierung, sind trans* Personen auch von gesetzlichen Benachteiligungen betroffen, die ihnen beispielsweise den Zugang zu einer Namens- und Personenstandsänderung oder zu geschlechtsangleichenden Operationen und einer Hormontherapie erschweren.

Und auch inter* Personen erfahren weiterhin viel Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung. Auch hier finden Operationen an intergeschlechtlichen Kindern und Säuglingen statt, zu denen die betroffenen Personen selbst keine Zustimmung gegeben haben und die von vielen inter* Personen im späteren Leben als traumatisierend bezeichnet werden.

Hintergrund Was bedeuten trans* und inter*? trans* ist ein Oberbegriff, der verschiedene Menschen bezeichnet, die sich nicht, beziehungsweise nicht nur mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Dazu zählen beispielsweise auch Menschen, die geschlechtsangleichende Behandlungen anstreben.

Das Sternchen in der Bezeichnung soll Raum für verschiedene Geschlechter und Identitäten lassen, wie beispielsweise transsexuell, trans* Mann, trans* Frau, transident oder Transgender. inter* Personen sind Menschen, die im Hinblick auf ihr Geschlecht nicht eindeutig einer der medizinischen "Normkategorien" eines entweder "männlichen" oder "weiblichen" Körpers zugeordnet werden können. (Quelle: www.antidiskriminierungsstelle.de)

Gibt es Unterschiede zwischen Brandenburg und Berlin? Berlin hat ja zumindest den Ruf, sehr offen zu sein. Berlin spielt gern mit der Selbstbeschreibung, queere Hauptstadt Europas zu sein. Und tatsächlich gibt es einige Bemühungen, dass sich trans* Personen in Berlin wohler fühlen und sicherer leben können. Dennoch werden auch hier regelmäßig gewaltvolle Übergriffe gegenüber trans* Personen berichtet. Dies betrifft leider insbesondere trans*feminine Personen of Color. Ob die Situation in Brandenburg grundsätzlich schlechter ist, finde ich schwer zu beurteilen, ohne stereotype Annahmen aufzugreifen. Da fehlen ausreichende Untersuchungen, um Unterschiede wirklich einzuschätzen. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass sowohl in Brandenburg als auch in Berlin die Sicherheit und Selbstbestimmung von trans* Personen gefährdet ist und hier mehr getan werden muss.

Welche Aufgabe übernehmen Sie als Verband in Berlin, um trans* Menschen zu helfen? Als Bundesverband ist unser Fokus die politische Interessensvertretung von trans* Personen in Deutschland. Mit trans* Personen meinen wir alle Menschen, die sich nicht und nur zu einem kleinen Teil mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Trans* umfasst für uns trans* Männer, trans* Frauen sowie nicht-binäre Personen. Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der alle trans* Personen in Würde leben können. Daher stehen bei uns häufig bundesweite Gesetzesvorhaben im Vordergrund. Wir bieten keine individuelle Beratung für trans* Personen an, sondern unterstützen Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen oder Landesverbände für trans* Personen in ihrer Arbeit. Beispielsweise indem wir Infomaterialien herausgeben, Vernetzungstreffen oder Fortbildungen organisieren und ihre Themen auf der bundespolitischen Ebene vertreten.

Zur Person Kalle Hümpfner ist seit Januar 2020 beim "Bundesverband Trans*" (BVT*) zuständig für die gesellschaftspolitische Arbeit und setzt sich für eine Verbesserung der Lage von trans* und nicht-binären Personen im Recht und Gesundheitssystem ein.

Welche weiteren Anlauf- und Beratungsstellen gibt es für transgeschlechtliche Menschen, um sich zum Beispiel über den Verlauf einer Geschlechtsangleichung zu informieren oder Menschen zu finden, mit denen man sich identifizieren und austauschen kann? Würde sich mit dem Selbstbestimmungsgesetz hier etwas verändern? In Berlin gibt es eine Reihe von Beratungsstellen, die trans* Personen bei verschiedensten Fragen rund um die Transition begleiten. Transition beschreibt den Weg einer trans* Person nach dem Coming-Out hin zu einem Leben, in dem die eigene Geschlechtsidentität nach außen getragen wird. Rechtliche Schritte, wie eine Änderung des Geschlechtseintrags oder des Namen, sowie medizinische Maßnahmen wie Operationen oder eine Hormontherapie können darunter fallen. Oft ist es ziemlich kompliziert zu verstehen, welche Möglichkeiten trans* Personen in ihrer Transition haben. Deswegen - und auch für weitere persönliche Fragen - sind Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen so wichtig. Hier in Berlin gibt es zum Beispiel Anlaufstellen und Vernetzungsangebote bei "TransInterQueer", dem "Sonntagsclub", "QueerLeben" oder der "Lesbenberatung Berlin". Daneben gibt es spezialisierte Angebote für trans* Jugendliche bei "lambda" oder für trans* Personen of Color bei "GLADT". In Brandenburg ist "andersartig" eine mögliche Beratungsstelle. Das Selbstbestimmungsgesetz der Grünen sowie der FDP stärkt die Rolle von Beratungsstellen, indem es trans* Personen ein Recht auf Beratung einräumt. Das ist sehr wichtig, da die meisten trans* Personen im Umgang mit den Hürden im Recht und Gesundheitssystem sonst alleine wären.

Hintergrund Das Selbstbestimmungsgesetz soll das bisher geltende Transsexuellengesetz von 1981 ablösen.



Letzteres zwinge Menschen unter anderem dazu, für eine Änderung im Personenstandsregister Gutachten von Sachverständigen vorzulegen, so die Kritik. Eine Änderung soll nach dem Grünen-Entwurf in einem einfachen Verwaltungsverfahren geregelt werden. Für intergeschlechtliche Menschen soll zudem ein OP-Verbot gelten - bisher werden intergeschlechtliche Menschen nach der Geburt oft zwangsoperiert. Ab 14 Jahren sollen Betroffene dann selbst entscheiden können. Mit dem Gesetz würde auch ein Rechtsanspruch auf Beratung der geschlechtlichen Identität eingeführt.

Finden Sie, dass trans* und inter* Menschen von Berliner Politikern ausreichend beachtet werden? Vor Kurzem ist in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz beschlossen worden, das trans* Personen, inter* Personen und andere benachteiligte Gruppen vor Diskriminierung besser schützen soll. Bisher gab es hier eine Schutzlücke. So konnten sich Einzelpersonen nicht gut dagegen wehren, wenn sie durch Behörden wie, zum Beispiel durch Polizei oder an der Schule, diskriminiert wurden. Das ist jedoch sehr wichtig, wie die aktuelle Debatte um Polizeigewalt oder Studien zur Erfahrungen von queeren Jugendlichen an Schulen zeigen. Aktuell wird auch ein Gesetzesentwurf überarbeitet, der trans* und inter* Personen in Haft stärker vor Gewalt und Diskriminierung schützen soll. Hier ist noch nicht klar, wie die endgültige Regelung aussehen wird. Grundsätzlich lässt sich allerdings sagen, dass die Berliner Regierung geschlechtliche Vielfalt wesentlich besser mitdenkt als die meisten Landesregierungen. Aber es bleibt hier auch noch praktisch einiges zu tun. So fehlt es beispielsweise in vielen öffentlichen Gebäuden an Unisex-Toiletten und oft lassen Formulare als Geschlechtsangabe nicht die Option "divers" zu.

Infos im Netz Auswahl - Beratungsstellen in der Region Berlin: TransInterQueer Sonntags-Club Queer Leben Lesbenberatung Berlin GLADT Brandenburg: AndersArtig Angebote für trans* Jugendliche in Berlin und Brandenburg: lambda

Was würde das Selbstbestimmungsgesetz für trans* und auch inter* Menschen in Berlin und Brandenburg bedeuten? Wenn das Selbstbestimmungsgesetz in dieser Form verabschiedet wird, wäre das ein richtiger Grund zum Feiern für viele trans*, inter* und nicht-binäre Personen in Berlin und Brandenburg, aber natürlich auch in den übrigen Bundesländern. Eine zentrale Forderung, dass der Geschlechtseintrag allein durch die eigene Erklärung geändert werden kann, wäre dann erfüllt. Daneben würde das Gesetz Diskriminierung von trans* Personen mit Kindern abbauen. Auch die wichtigste Forderung aus der Inter*community wäre aufgegriffen. Denn seit Jahren setzen sich Inter*verbände für ein OP-Verbot an intergeschlechtlichen Kindern ein, damit diese nicht mehr im Säuglings- oder Kleinkindalter operiert werden können, lange bevor sie sich selbst dazu äußern können. Damit diese Menschenrechtsverletzung beendet wird, ist ein Gesetz wie das Selbstbestimmungsgesetz unglaublich wichtig.

Was erhoffen Sie sich persönlich von dem Gesetz? Persönlich erhoffe ich mir von dem Gesetz, dass es das Leben möglichst vieler trans*, inter* und nicht binärer Personen vereinfacht und deren Rechte stärker schützt. Aktuell führt die rechtliche Situation dazu, dass trans* Personen meist mehrere Jahre ihres Lebens damit zubringen, sich mit Behörden oder Krankenkassen zu streiten, damit sie in ihren Grundrechten anerkannt werden. Das ist belastend und geht auf Kosten von physischer wie psychischer Gesundheit. Ich hoffe, dass eine Gesetzesinitiative wie die angesprochenen Selbstbestimmungsgesetze trans*, inter* und nicht-binären Personen zeigt, dass sich die Gesellschaft ändert und wir nicht immer von Ausgrenzung betroffen sein werden. Und mit Blick auf die Mehrheit der Bevölkerung wünsche ich mir, dass diese Debatten um Gesetze für mehr Akzeptanz und Unterstützung für unsere Anliegen sorgen.

Was könnte und müsste in Berlin und Brandenburg noch passieren, um das Leben für trans* und inter* Personen leichter zu machen? Einerseits freuen wir uns, dass trans*, inter* und nicht-binäre Personen in der Politik immer mehr mitgedacht werden. Gerade Berlin geht an vielen Stellen mit gutem Beispiel voran, wie mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Andererseits sind wir noch lange nicht am Ziel und es braucht noch einige Veränderungen, damit auch hier ein selbstbestimmtes und sicheres Leben für alle möglich ist. Eine ausreichende und kontinuierliche Finanzierung von Beratungsstellen und Kontaktangebote auf Landesebene ist wichtig, damit sich die Lebenssituation verbessert. Ebenso wichtig ist, dass sich Berlin und Brandenburg auch im Bundesrat für diese Anliegen einsetzen und ihren Einfluss auf Bundespolitik nutzen. Daneben haben sie zum Beispiel im Bereich Bildung eine große Verantwortung selbst gesetzgeberisch tätig zu werden, damit trans*, inter* und nicht-binäre Personen nicht benachteiligt werden. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Kalle Hümpfner führte Sebastian Goddemeier, rbb|24.