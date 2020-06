Bild: imago images/K.M.Krause

Sommerferien in Berlin und Brandenburg - Auf diesen Autobahnen wird es ab Mittwoch voll

23.06.20 | 07:36 Uhr

Am Mittwoch ist letzter Schultag in Berlin und Brandenburg - und wohl der erste Tag, an dem Sommerurlauber im Stau stehen werden. Der ADAC rechnet bereits ab dem Nachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Hier ein Überbick, wo es voll werden kann.



Der Start in die Sommerferien könnte frühzeitig im Stau enden. Am Mittwoch ist letzter Schultag in Berlin und Brandenburg. Bereits ab dem Nachmittag erwartet der ADAC ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen und Autobahnen in der Region. Mit einer zweiten Reisewelle muss ab dem frühen Freitagnachmittag gerechnet werden.

Deshalb empfiehlt der ADAC Berlin-Brandenburg an diesen Tagen, entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren. Auch der Samstagnachmittag eignet sich gut, um die Sommerreise etwas stressfreier anzutreten. Neben Berlin und Brandenburg starten weitere Bundesländer wie Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in die Ferien. Aus Mecklenburg-Vorpommern rollt die zweite Reisewelle. Aber auch Autourlauber aus Skandinavien, vor allem aus Dänemark, sind in Richtung Meer oder Süden unterwegs.

Zahlreiche Baustellen auf dem Berliner Ring

Viele Urlauber werden Richtung Nord- und Ostsee (A11, A19/24), aber auch in Richtung Süden (A9, A13) unterwegs sein. Diese Strecken sind besonders stark belastet. Auf dem gesamten Berliner Ring bremsen zudem zahlreiche Baustellen den Reiseverkehr aus. Im Ausland sei laut ADAC sowohl an den Grenzen zu Dänemark als auch bei der Einreise von Slowenien nach Kroatien mit Wartezeiten durch intensive Personenkontrollen zu rechnen.

Die Folgen der Corona-Krise auf den Reiseverkehr seien aber nicht klar. Der ADAC geht davon aus, dass deutlich mehr Deutsche Urlaub per Auto im eigenen Land oder in den Nachbarländern machen und weniger mit dem Flugzeug verreisen. Es sei aber fraglich, ob die Straßen noch stärker belastet seien als in den Vorjahren - etliche Deutsche dürften sich in ihrem Urlaub mit Tagesausflügen und spontanen Kurztrips begnügen.

Die wichtigsten Staustrecken (beide Richtungen) im Überblick:

- Fernstraßen zur Nord- und Ostsee - Großräume Berlin, Hamburg und Köln - A 1 Bremen - Hamburg - Puttgarden - A 2 Dortmund - Hannover - Berlin - A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel - A 6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - A 7 Hamburg - Flensburg - A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte - A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A 9 Berlin - Nürnberg - München - A 10 Berliner Ring - A 11 Berlin - Dreieck Uckermark - A 24 Berlin - Hamburg - A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen - A 93 Inntaldreieck - Kufstein - A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen - A 99 Umfahrung München

