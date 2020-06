Ein Kontrolleur ist in der S-Bahn in Strausberg (Märkisch-Oderland) von einem Fahrgast mit einer Machete bedroht worden. Der 33-Jährige sollte seinen Fahrschein vorzeigen, baute sich

stattdessen aber "in Drohgebärde mit einer Machete in der Hand vor dem Kontrolleur auf", wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte. Als die alarmierten Polizisten beim nächsten Halt am S-Bahnhof Strausberg am Montag hinzugekommen seien, habe der Mann von

dem Kontrolleur abgelassen und sich das Messer von den Beamten widerstandslos abnehmen lassen.