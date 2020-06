Berliner will Auskunft über Polizeifahrzeuge verlangen

Klage am Verwaltungsgericht

Ein Berliner Student will das Bundesinnenministerium zur Herausgabe von Informationen über Polizeifahrzeuge zwingen. Eine entsprechende Klage ging am Dienstag beim Verwaltungsgericht in der Hauptstadt ein, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Er fühle sich in seinem Recht auf Informationsfreiheit beschränkt, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Initiative "FragDenStaat" unterstütze ihn bei der Klage. Das Ministerium halte Informationen geheim, weil nach dessen Ansicht ansonsten die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre, argumentiert "FragDenStaat".