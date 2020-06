Michael Setzpfandt Audio: Inforadio | 03.06.2020 | Franziska Ritter | Bild: Michael Setzpfandt

Corona und Studieren - Verkehrte Welt: Studentendorf sucht Bewohner

06.06.20 | 08:27 Uhr

Einen Platz im Studentenwohnheim in Berlin zu bekommen, ist normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit - so lang sind die Wartelisten. Doch wegen Corona stehen plötzlich hunderte Zimmer frei. Von Franziska Ritter

Über mangelnde Nachfrage konnte sich die Genossenschaft, die das Studentendorf Schlachtensee [ext. Link] auf dem Campus der Freien Universität betreibt, noch nie beklagen. Doch zurzeit stehen mehr als 400 Zimmer in der Wohnanlage leer. Beim Ableger auf dem Campus der Humboldt-Universität in Adlershof sieht es ähnlich aus. Dort sind derzeit 60 Wohnplätze frei.



Andreas Barz | Bild: Markus Scheffler

"Das hatten wir noch nie", betont Andreas Barz, Vorstandsvorsitzender des Studentendorfs. "Wir sind sonst immer mit Vollauslastung ins Semester gestartet." In den Wohnanlagen bekommen vor allem jene Studierende einen Platz, die an Austauschprogrammen wie Erasmus teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie sind viele von ihnen aus Berlin abgereist oder gar nicht erst nach Deutschland gekommen.

Jedes dritte Zimmer leer

Die Situation stellt das Studentendorf vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen – zumal die Genossenschaft gerade erst mehrere der denkmalgeschützten Häuser in Schlachtensee saniert hat. Andreas Barz befürchtet, dass die Genossenschaft in diesem Jahr ein Minus von bis zu einer Million Euro einfahren könnte. "Wir sind mit dem Senat im Gespräch, was einen Rettungsschirm betrifft", sagt er – und hofft, dass das Studentendorf zum Wintersemester wieder voll wird. "Ansonsten wäre das für die Genossenschaft fatal."

Neue Bewohner gesucht

Um zügig Mieter für die Wohnanlagen in Schlachtensee und Adlershof zu finden, geht das Studentendorf neue Wege. Es inseriert freie Wohnheimplätze auf Immobilienbörsen und WG-Portalen – ein Novum in der Geschichte der Genossenschaft. Allein 176 nigelnagelneue Unterkünfte im Studentendorf Schlachtensee warten auf neue Bewohner. Andreas Barz und sein Team kooperieren unter anderem mit Badi, einer Plattform, die Zimmer in europäischen Großstädten an Wohnungssuchende vermittelt. "Das Angebot stößt bei Studenten oft auf Interesse. Viele wundern sich aber, dass es noch freie Plätze im Studentenwohnheim gibt – erst recht in Berlin", berichtet Falk Siegel, der sich um das Deutschlandgeschäft von Badi kümmert.

Studentenzimmer in Schlachtensee

Nicht nur Wohnraum für Studenten

Normalerweise werden die Zimmer im Studentendorf, wie es der Name schon sagt, an Studierende vermietet. Doch angesichts der aktuellen Situation öffnet sich die Wohnanlage für weitere Gruppen: Junge Menschen, die in Berlin eine Ausbildung machen oder Vorkurse an der Universität besuchen, sind nach Angaben der Genossenschaft gerne gesehen. "Wir können uns auch vorstellen, die ein oder andere Wohnung vorübergehend an Gruppen zu geben, die es schwer haben, in Berlin ein Dach über dem Kopf zu finden", fügt Andreas Barz hinzu. Ein Haus im Studentendorf Schlachtensee steht bereits jungen Geflüchteten offen, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind.

