Überfall auf Supermarkt in Neukölln löst SEK-Einsatz aus

Auf einen Supermarkt im Einkaufszentrum "Neuköllner Tor" wurde in der Nacht zum Samstag ein Überfall verübt. Unbekannte stürmten offenbar mit Messern bewaffnet den Markt, die Mitarbeiter versteckten sich im Ladeninneren. Das SEK rückte an.

