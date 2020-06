SUV-Fahrer fährt in Straßenbahnbett und kollidiert mit Ampel

Unfallfahrt in Berlin-Mitte

Zu erheblichem Sachschaden und umfangreichen Straßensperrungen in Berlin-Mitte hat die Unfallfahrt eines SUVs am Freitagvormittag geführt.

Der Fahrer habe sich dabei am Kopf verletzt, hieß es. Er war demnach allein im Wagen. Über das Alter des Mannes machte die Polizei keine Angaben. In den Unfall waren demnach auch keine weiteren Verkehrsteilnehmer verwickelt. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus transportiert und die Ursache der Kollision konnte zunächst nicht ermittelt werden, wie die Polizei mitteilte. Nun werde geprüft, ob der Fahrer unter Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stand. Die Höhe des Sachschadens sei von Beamten vor Ort in einer ersten Schätzung auf einen "höheren fünfstelligen Betrag" beziffert, teilte die Polizei mit.