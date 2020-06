Bild: dpa/Mandoga

Urteil wegen "Jackpotting" - Geldautomaten-Betrüger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

10.06.20 | 17:37 Uhr

Wegen Software-Manipulationen an Geldautomaten muss ein 40-Jähriger viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Mit sogenanntem "Jackpotting" hätten er und seine Bande über 620.000 Euro verdient, heißt es im Urteil. Von Ulf Morling

Wegen der Manipulation von Geldautomaten ist ein 39-Jähriger vom Berliner Landgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er und seine bereits verurteilten drei Mittäter hätten fast ein Jahr lang unbehelligt Geldautomaten geplündert und damit sechsstellig verdient, begründete das Landgericht sein Urteil.

Viereinhalb Jahre Haft seien "tat- und schuldangemessen", hieß in der mündlichen Begründung der 34. Strafkammer des Landgerichts. H. habe als Kopf der Bande Automaten ausgekundschaftet, manipuliert, Autos angemietet, Unterkünfte organisiert und einen Großteil der Beute kassiert, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der im Urteilsspruch größtenteils bestätigt wurde. Außerdem sei seine Wohnung in Reinickendorf Anlaufstellen für Komplizen gewesen sein.

Manipulationen über den USB-Eingang der Automaten

Statt Automaten in Banken und auf der Straße mit schwerem Gerät aus der Verankerung zu reißen oder die Automaten zu sprengen, um an die gepanzerten Geldkassetten zu kommen, wählte die Bande eine Methode, die Schwerkriminelle "die elegante Art des Bankraubs" nennen: Durch den USB-Eingang der EC-Automaten, oft in den Vorräumen von Banken, manipulierten sie mit Schadsoftware die elektronischen Auszahlgeräte, die daraufhin meist mehrere zehntausende Euro ausspuckten. In einem Jahr erbeutete die Bande bei insgesamt 25 erfolgreichen Einbrüchen ins Computersystem der Bankautomaten laut Staatsanwaltschaft 662.630 Euro, in elf Fällen war es beim Versuch geblieben. Die geständigen Mittäter Radullan H.s waren wegen des Computerbetruges an bis zu elf Geldautomaten zu Bewährungsstrafen bzw. zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. H., der mutmaßliche Kopf der Gruppe, war an allen angeklagten 36 Taten in Berlin, Dortmund und Barsinghausen in Niedersachsen beteiligt gewesen, hatte er im Prozess eingeräumt - in einem "glaubhaften Geständnis", so der Vorsitzende Richter Manfred Seiffe.

Jackpotting: kaum Aufwand, geringes Risiko

2010 war erstmals bei einer Konferenz von Sicherheitsunternehmen in Las Vegas (USA) vor einer großen Öffentlichkeit über "Jackpotting" berichtet worden. IT-Sicherheitsexperten demonstrierten damals, wie Kriminelle auf diese Art in kurzer Zeit zu viel Geld kamen - bei minimalem Aufwand und Risiko: Die Täter nutzen den USB-Zugang der Geldautomaten und spielen mit einem USB-Stick und einer aufgesetzten Bluetooth-Tastatur eine Schadsoftware auf. Damit können die Täter die Kontrolle über die infizierten Automaten übernehmen und die Geldkassette der Automaten auf Tastendruck und ohne physische Gewalt leeren. Die Täter bekommen mit dieser Methode in Sekunden so viel Geld, wie es sonst nur beim Knacken eines Jackpots zu holen ist. Der Begriff "Jackpotting" war geboren. Vor allem die Fabrikate zweier Geldautomatenhersteller schienen für diese Art des "modernen Bankraubs" anfällig zu sein, berichtete im Prozess vor dem Landgericht der Ermittlungsführer des Landeskriminalamts (LKA). In Deutschland würden "Jackpotting"-Überfälle auf Geldautomaten seit 2015 verübt. In Nordrhein-Westfalen liefen Strafverfahren wegen einer Schadenssumme von ca. 1,5 Millionen Euro, in Berlin sei es ungefähr die Hälfte. Hierzulande käme neben den bekannten Sicherheitsproblemen bei den Geldautomaten noch ein weiteres hinzu: Je seltener die Software der Geldmaschinen aktualisiert würde, umso anfälliger würden sie sein, berichtet der 46-jährige Kriminalpolizist im Prozess.

Schneller Treffer bei der Tätersuche

Wie der LKA-Ermittlungsführer schilderte, sei die Bande um den Deutsch-Rumänen H. im Oktober 2018 aktiv geworden. Neun namentlich bekannte Mitglieder der "Jackpotting"-Bande gebe es, aber auch weitere, bishlang unbekannte Täter hätten sich beteiligt. Bereits vier Monate nach Beginn der Tatserie des Angeklagten, so die Schildung des LKA-Mitarbeiters, verfolgt das Berliner Landeskriminalamt eine heiße Spur, als Beamte im Januar 2019 zwei Fallserien zu gehackten Geldautomaten zweier Firmen aufspüren. Zwei Rufnummern fallen den Polizisten auf, über die zwischen Deutschland und Rumänien laufend Nachrichten per Handy hin und her geschickt werden. Einer der Gesprächspartner ist der später von den Ermittlern als mutmaßlichen Kopf der Bande identifizierte Angeklagte Radullan H. Über weitere Ermittlungen bringen das LKA den Bekanntenkreis der beiden Männer in Erfahrung. Geldautomaten am S-Bahnhof Jannowitzbrücke und Jungfernheide werden observiert. Es wird ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und in einer Ferienwohnung, die der Bande als Unterkunft dient, werden Computer, USB-Sticks und Schadsoftware beschlagnahmt. Außerdem gibt es DNA-Treffer der Verdächtigen auf Geldautomaten in Berlin und Dortmund, die Ziel eines "Jackpotting"-Angriffs waren.

20.000 Euro flattern den Beamten entgegen

In Dortmund verpassen Einsatzkräfte einen Teil der Tätergruppierung knapp, beim Zugriff im Vorraum einer Bankfiliale können die Täter entkommen - trotzdem erleben die eingesetzten Polizisten eine Überraschung: Als sie eine Taste auf der von den Tätern auf dem Bedienfeld des Geldautomaten aufgesetzten Bluetooth-Tastatur berühren, klappt das Geldausgabefach des EC-Automaten auf und spuckt minutenlang 50- und 100-Euro-Scheine aus. 20.000 Euro zählen die erstaunten Beamten, bis der Geldstrom versiegt.

Gefängnisstrafe, aber Haftentlassung

Der mutmaßliche Kopf der Gruppe, Radullan H., wird nach der letzten Tat am 8. Oktober vergangenen Jahres mit einem Komplizen festgenommen. Das dritte Bandenmitglied stellt sich in Bukarest den Behörden - und bittet um eine Bewährungsstrafe, denn es müsse dringend auf einem großen Bukarester Wochenmarkt wieder den Posten des Marktleiters übernehmen, so sein Verteidiger. Auch der vierte Angeklagte wird aus Rumänien nach Deutschland ausgeliefert. Er ist inzwischen dazu verurteilt, sich in Freiheit bewähren zu dürfen; falls er versagt, muss er erst dann ein Jahr und acht Monate im Gefängnis absitzen. Der jetzt verurteilte mutmaßliche Bandenchef H. muss nach seinem Urteil nun viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Von der Tatbeute muss er nach den Berechnungen des Gerichts 628.230 Euro zurückzahlen. In Deutschland ist Radullan H. seit seinem 16. Lebensjahr insgesamt 13 Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten, auch mit einschlägigen Betrugstaten. In Österreich saß er wegen gemeinschaftlichen Betrugstaten drei Jahre im Gefängnis. Trotzdem wurde vom Landgericht die Fluchtgefahr als sehr gering angesehen: Der Angeklagte müsse den Pass abgeben und sich zweimal wöchentlich bei der Polizei melden. Außerdem habe er eine enge Bindung zu Sohn und Ehefrau, die beide in Berlin wohnten. "So ist nicht zu erwarten, dass der Angeklagte sich absetzt", heißt es in der Begründung der Haftentscheidung.

Beute bis heute verschwunden

Die Beute aus der Computermanipulation der Bankautomaten ist bis heute verschwunden. Mit dem Geld würde sich H. "ein schönes Leben machen nach der Haft", hatte die Staatsanwältin in ihrem Plöädoyer gemutmaßt. Er habe keinerlei Reue gezeigt, wenngleich er ein spätes Geständnis abgelegt habe. Sie hatte fünf Jahre und drei Monate Haft gefordert. Als im Urteil die Haftverschonung des H. verkündet wurde, legte die Staatsanwältin sofort Beschwerde dagegen ein, die vom Gericht abgewiesen wurde. H. konnte als bis zum Haftantritt vorerst freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Gegen das Urteil können sowohl der Angeklagte, als auch die Staatsanwaltschaft in Revision gehen.

Sendung: rbb 88.8, 10.06.2020, 9:30 Uhr