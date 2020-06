Höchste Waldbrandgefahr in weiten Teilen Brandenburgs

Die anhaltende Trockenheit sorgt in weiten Teilen Brandenburgs für Waldbrandgefahrenstufe 5 und damit für die höchste Alarmstufe. Das teilte das Landesforstministerium am Dienstag mit.

Demnach wurden für einen breiten Gürtel an Havel und Havelland bis über die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und Sachsen, sowie bis in die Lausitz die Stufe 5 aufgerufen. Die Stufe 4 gilt lediglich noch in den Landkreisen Prignitz, Oberhavel. Teltow-Fläming, Spree-Neiße und auf dem Stadtgebiet von Cottbus.