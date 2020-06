Wassermangel in Brandenburg

Ähnliche Verbote gelten auch in anderen Landkreisen Brandenburgs, wie in Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Spree-Neiße. Schon im Dürresommer 2019 durften Einwohner vielerorts kein Wasser aus Flüssen und Seen abpumpen.