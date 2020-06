Schauer, Gewitter, deutlich kühler: Der Donnerstag zieht einen Schlussstrich unter das zuletzt so sonnige und warme Wetter in Berlin und Brandenburg. Auch Windböen, Hagel und sogar Starkregen können örtlich dazukommen.

In den kommenden Tagen können sich Berliner und Brandenburger zwar auf warme Temperaturen einstellen. Aber spätestens Donnerstag sollte man sich mit Schirm oder Regenjacke ausstatten: Es kann Gewitter, teils mit Starkregen geben.

Wer es sich leisten kann, sollte den Mittwoch noch im Freien genießen: Bei 24 bis 27 Grad bleibt es "sommerlich warm und bis zum Abend schön", sagt Christian Schubert, Wetterexperte bei der Meteogroup. In der Hauptstadt bleibt es trocken; in Brandenburg kann es allerdings ab den Nachmittagsstunden bereits vereinzelt regnen oder gewittern - vor allem in den Regionen nahe Sachsen-Anhalt und Sachsen.