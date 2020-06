Bild: dpa/Manfred Dietsch

DDR-Geschichte - "Guten Morgen, hier meldet sich der Zugfunk"

25.06.20 | 06:18 Uhr

Die Deutsche Reichsbahn in der DDR stattete seit den 1950er-Jahren viele Züge mit Lautsprechern aus. Daraus tönte der Zugfunk, ein extra an Bord produziertes Live-Programm mit Musik, Infos, Reisetipps – und Propaganda. Von Tim Köhler und Torsten Föste

In den trüben Morgenstunden rattert ein Schnellzug aus Sachsen kommend übers Schienenbett Richtung Berlin. Der Dampf der Lokomotive legt sich als weißer Schleier über den ländlichen Süden der DDR. Die Reisenden sinken in die Kunstlederpolster der Deutschen Reichsbahn. Da wird das schlagende Fahrtgeräusch plötzlich von einer Stimme aus dem Lautsprecher übertönt: "Guten Morgen, liebe Fahrgäste, hier meldet sich der Zugfunk!". Schlagermusik blendet auf. So oder ähnlich erlebt es der Fahrgast in den frühen 1950er-Jahren. Der Zugfunk ist für die Fahrgäste eine Überraschung. Bei der Deutschen Reichsbahn verspricht man sich viel davon – nichts Geringeres als ein neues Kapitel Eisenbahngeschichte zwischen Reiseerlebnis und Politpropaganda.

"Das war meine Chance"

In immer mehr Schnellzügen ist von nun an ein eigens für die Bahnfahrt produziertes "Radio" zu hören. Das neue Programm bietet neben Informationen über Fahrtverlauf und Anschlusszüge, auch Nachrichten und Berichte, vor allem aber Unterhaltung – live präsentiert von Zugfunkern und Zugfunkerinnen. Eine von ihnen ist Helga Deglmann. Als junge Frau kommt die heute über 80-Jährige zur Berliner Zugfunkbrigade. Später arbeitet sie beim Berliner Rundfunk und anschließend fast 30 Jahre lang beim Kinderradio. Ihre Stimme ist bald in den Schnellzügen nach Bad Schandau im Elbsandsteingebirge oder Wernigerode im Harz zu hören. Sie erinnert sich: "Das war meine Chance, der Zugfunk. Ich sah eine Annonce in der Zeitung. Die Deutsche Reichsbahn sucht Zugfunksprecher. Keiner wusste so richtig, was das ist – Zugfunksprecher." Im Vorstellungsgespräch, sagt sie, wird ihr schnell klar, worum es wirklich geht: Nach einer Ausbildung, in der technische Grundkenntnisse zur Bedienung der Geräte vermittelt werden, geht es für sie "auf" den Zug.

Der erste Doppelstock-Gliederzug kurz vor der Abfahrt am 22.01.1958 nach Leipzig. Bild: dpa/Weiss/ADN

Hier fährt der Zugfunk mit

Die Geschichte des Zugfunks beginnt 1949. Junge Eisenbahner – auch aus Berlin – haben als Freiwillige der Freien Deutschen Jugend in tausenden Arbeitsstunden einige im Krieg schwer beschädigte D-Zug-Wagen wieder flott gemacht. Diese sollten dann die FDJ-Delegation zu den Weltfestspielen der Jugend in die ungarische Hauptstadt Budapest bringen. Um die lange Reise unterhaltsamer zu gestalten, bauen sie in die Wagen einige Lautsprecher ein. In den Gepäckwagen kommt ein kleines Tonstudio. Zurück in der DDR werden diese Wagen nun im normalen Reiseverkehr eingesetzt. Zunächst auf den beiden Strecken: Berlin-Halberstadt und Berlin-Dresden. Bald schon lässt die Reichsbahn auch in neue Schnellzugwagen Lautsprecher einbauen. Im Sommerfahrplan 1953 kündet davon ein neues Symbol im Fahrplan. Ein Blitz bedeutet: Hier fährt der Zugfunk mit. Der Zugfunk gehört zur Politischen Verwaltung der Deutschen Reichsbahn, zur Abteilung Agitation und Propaganda. Die Zugfunksprecher begleiten die Bahnfahrt zwar mit leichter Unterhaltung, sie verlesen aber auch Manuskripte zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Kultur und Politik.



Frauen auf dem Leipziger Hauptbahnhof 1965 Bild: imago images/Klaus Fische

"Bitte schauen Sie doch einmal rechts aus dem Fenster"

Kritik lässt so nicht lange auf sich warten. Gerade die politischen Beiträge sind steif und stören. Einen Bezug zur durchfahrenen Landschaft, zur Reichsbahn selbst, suchen viele Reisende vergebens. Ein Fahrgast wendet sich mit einem Leserbrief an die Nationalzeitung: "Leider wird häufig nicht die notwendige, frische, packende und damit überzeugende Form gefunden. Die Hörer schütteln die Köpfe und denken: Das habe ich doch schon im Radio gehört, in den Zeitungen gelesen und in den Versammlungen gesagt bekommen. Meiner Meinung nach sollte man solche Schema-F-Berichte nicht bringen, sondern sie durch eine andere Art ersetzen, die mit der Fahrtstrecke in einer gewissen Beziehung steht. Hier müsste gesagt werden: Bitte, schauen Sie doch einmal rechts aus dem Fenster!" Infolgedessen bringt auch Helga Deglmann lieber Beiträge mit Streckenbezug anstatt Loblieder auf sozialistische Errungenschaften mit Ernteschlacht oder Planübererfüllung. "Wir wollten die Leute auch unterhalten – auch mit Heimatgeschichte. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Manuskript über die Keule am Stadttor von Jüterbog. Das Band habe ich gerne aufgelegt, wenn wir von Berlin nach Karl-Marx-Stadt gefahren sind, damit die Leute wissen – Jüterbog könnte man sich ja mal angucken!"

Konzeptionelle und technische Nöte

Wie Helga Deglmann halten es auch viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Doch damit leidet der propagandistische Anspruch. Der Bahnbetrieb selbst verursacht aber auch ganz eigene Probleme: Steht ein Zug zu lange, laufen die Musikbänder irgendwann immer langsamer. Die Akkus können erst bei voller Fahrt wieder geladen werden. Rollt aber der Zug, stören die Fahrtgeräusche das Bordprogramm. Konzeptionelle und technische Nöte begleiten den Zugfunk so durch die 1950er-Jahre. Inzwischen fahren über 40 Zugfunk-Schnellzüge täglich durchs Land. Immer wieder versagen auch die Tonbandmaschinen. Die eigentlich gedachte Zusammenarbeit mit dem Rundfunk ist schwierig. Der Zugfunk gerät finanziell unter Druck. Der Bau neuer Wagen wird gestoppt. Die Einstellung des Zugfunks wird gleich mehrfach beschlossen, aufgelöst wird er dennoch nicht. Im berühmten Touristenexpress Tourex ans Schwarze Meer ist er in den 1970er-Jahren noch zu hören, auch in internationalen Zügen auf dem Weg in die DDR: Mit Musik und Werbung für das sozialistische Deutschland geht es zur Messe nach Leipzig, auf den reichsbahneigenen Ostsee-Fähren läuft sogar ein Zugfunkprogramm auf Schwedisch und Dänisch. Doch spätestens mit der DDR ist auch der Zugfunk endgültig Geschichte. Was davon bleibt, sind nur die Lautsprecherdurchsagen im Zug.

