Ein Mann ist in Berlin-Prenzlauer Berg durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sollen ein 36-Jähriger und sein 44 Jahre alter Begleiter in der Nacht zu Sonntag in der Schwedter Straße zunächst von zwei Männern angepöbelt worden sein. Anschließend soll einer der Männer den Jüngeren mit einem Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt haben. Dann sei das das Duo geflüchtet, so die Polizei.

Alarmierte Polizisten nahmen später zwei Tatverdächtige im Alter von 58 und 27 Jahren in der Rosa-Luxemburg-Straße fest. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll laut Polizei derzeit nicht bestehen.

An diesem Wochenende wurden bereits mehrfach Männer durch Stichverletzungen schwer verletzt. So fanden Passanten in Kreuzberg einen 25-Jährigen auf dem Gehweg nahe dem Kottbuser Tor. Er hatte Stichverletzungen am Oberkörper und musste operiert werden. In einem anderen Fall ware ein 18-Jähriger im Mauerpark in Prenzlauer Berg mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.