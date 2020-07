Bild: akg-images/Werner Hoffmann

Anfang der 1950er Jahre gefällt der jungen DDR überhaupt nicht, dass in einer Zeit, in der Hunderttausende den Staat verlassen, Besucher aus dem sowjetischen Sektor in den Zoologischen Garten nach West-Berlin fahren. Ein eigener Zoo muss her, der Tierpark in Friedrichsfelde.