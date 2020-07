Ein 38-jähriger Berliner ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen von einer Leihmutter ausgetragenen Sohn missbraucht hat. Das Landgericht sprach ihn am Montag unter anderem des Kindesmissbrauchs sowie der Herstellung und des Besitzens von Kinderpornografie schuldig.

Ob er das Kind eigens zu dem Zweck zeugte, seine pädophilen Neigungen auszuleben, blieb unklar. Beweise dafür gebe es nicht, hieß es im Urteil. Die Annahme der Anklage, er habe das Kind eigens von einer Leihmutter außerhalb Deutschlands austragen lassen, um später an dem Jungen seine pädophilen Neigungen auszuleben, sei eine Variante.

Laut Anklage war der Junge zwei Jahre alt, als es in der Wohnung des Vaters in Berlin-Hellersdof zu ersten Übergriffen kam - jeweils vor laufender Kamera. 16 Fälle in der Zeit von Juni bis August 2019 führten nun zur Verurteilung. Zudem seien bei dem Angeklagten rund 175.000 kinderpornografische Bilddateien sichergestellt worden.