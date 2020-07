Zunächst brannte in der Nacht im Elisabethkrankenhaus in Herzberge (Bezirk Lichtenberg) ein Krankhausbett, wobei ein Patient verletzt wurde und ein Krankenzimmer ausbrannte. Das Krankenhaus evakuierte die Station und versorgte den Verletzten, die alarmierten Retter konnten den Brand in dem Zimmer schnell löschen, ohne dass die Flammen auf andere Einrichtungen übergriffen. Das sagte ein Sprecher rbb|24. Angaben über die Brandursache machte die Feuerwehr nicht.

Zwei Brände in Berlin haben in der Nacht zum Samstag und am Samstagmorgen Großeinsätze der Berliner Feuerwehr von jeweils mehr als 50 Rettern ausgelöst.

Bei einem zweiten Brand am Samstagvormittag in Berlin brannten drei Autos in einer Tiefgarage am Stuttgarter Platz. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr war am Vormittag mit 55 Kräften etwa drei Stunden lang im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der hohen Temperaturen am Einsatzort habe sich der Einsatz "schwierig gestaltet". Beim Eintreffen der durch einen Notruf alarmierten Retten hätten die Fahrzeuge in der zweiten Etage des viergeschossigen Parkgaragenbaus einer Wohnanlage bereits in Flammen gestanden, hätten aber schnell gelöscht werden können.

Wohnungen des Gebäudes nahe der Garage am Stuttgarter Platz waren dem Sprecher zufolge nicht von der Rauchentwicklung betroffen. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ob die stark verrauchte Parkgarage weiter genutzt werden kann, müsse der Eigentümer entscheiden, sagte der Feuerwehr-Sprecher.