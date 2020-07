Der Verkehr rollt bereits seit Anfang Juni auf dem ausgebauten 8,2 Kilometer langen Stück der A10 zwischen den Dreiecken Potsdam und Nuthetal in Brandenburg. Nun ist auch die Tank- und Rastanlage Michendorf-Süd ausgebaut worden.

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des südlichen Berliner Ringes auf acht Spuren sind am Mittwoch offiziell beendet worden.

Die Strecke gilt nach Angaben der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) als der Abschnitt des Berliner Rings, der am stärksten belastet ist. Etwa 100.000 Fahrzeuge stündlich nutzen dieses Verbindungsstück zwischen den Autobahnen 2 und 9 sowie der Autobahn 115. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte bei der symbolischen Freigabe, nirgendwo in den neuen Bundesländern sei eine Autobahn leistungsfähiger.

Der Bund investierte rund 150 Millionen Euro. Der Ausbau hatte 2016 begonnen. Bei laufendem Verkehr wurde die Autobahn von sechs auf acht Spuren verbreitert. Zeitweise gab es mehrere Unfälle am Tag an der Baustelle. Auch für die Arbeiter war die Baustelle laut Projektleiter Holger Behrmann nicht einfach. Insbesondere Lkw hätten dazu beigetragen, "dass das Arbeiten an den Fahrbahnrändern extrem gefährlich war".