Auf der Autobahn 113 (Zubringer Schönefeld) kann es in den nächsten Wochen wegen Bauarbeiten zu Behinderungen kommen. Die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Adlershof wird bis Anfang September saniert.

Zur Einrichtung der Baustelle wird die Autobahn in der Nacht vom Montag, den 20. auf Dienstag, den 21. Juli von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr stadteinwärts zwischen den Anschlussstellen Schönefeld-Nord und Stubenrauchstraße gesperrt. In der folgenden Nacht zu Dienstag erfolgt die Sperrung in der Gegenrichtung.

Während der gesamten Bauzeit kommt es an der Anschlussstelle Adlershof zu folgenden Einschränkungen:

- Ab 08:00 Uhr sind in Richtung Dreieck Neukölln (stadteinwärts) die Auf- und Ausfahrt gesperrt.

- Ab 08:00 Uhr ist die Auffahrt auf die A113 Richtung Schönefeld (stadtauswärts) gesperrt.

Während der Baumaßnahme kann nur die Abfahrt zum Ernst-Ruska-Ufer an der Anschlussstelle Adlershof in Fahrtrichtung Süden weiter genutzt werden. Eine zusätzliche Umleitungsstrecke ist über die Neuköllner Straße/Rudower Straße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.