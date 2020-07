Im Berliner Stadtteil Alt-Treptow haben Unbekannte mehrere Polizisten mit Steinen beworfen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren die Beamten am frühen Samstagmorgen wegen einer Lärmbelästigung am Treptower Park unterwegs. An der Puschkinallee seien die vier Polizisten dann außerhalb ihrer Fahrzeuge von rund 15 Vermummten attackiert worden. Die Angreifer hätten Pflaster- und Backsteine in Richtung der Polizisten geworfen, ohne sie zu treffen. Ein Einsatzwagen sei leicht beschädigt worden.

Die Täter flüchteten unerkannt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.