Zwei Familienmitglieder wegen mutmaßlicher Raserattacken auf Polizisten in U-Haft

Ein 18-Jähriger, dem versuchter Totschlag an einem Berliner Polizisten vorgeworfen wird, befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der 18-Jährige soll im April in Neukölln mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gezielt auf den Polizeibeamten zugefahren sein, nachdem derselbe Polizist kurz zuvor von einem 30-jährigen Familienmitglied des 18-Jährigen mit dem Auto bedroht wurde. Der 30-Jährige befindet sich bereits seit vergangener Woche in Unersuchungshaft