Feuerwehreinsatz in Berlin-Charlottenburg, es brennt in einem Treppenhaus. Da machen Passanten die Einsatzkräfte auf Brände in zwei Nachbarhäusern aufmerksam. Ein Zufall? "Sehr unwahrscheinlich", sagt die Feuerwehr.

In den Treppenhäusern dreier benachbarter Wohnhäuser in Berlin-Charlottenburg hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Über eine Drehleiter wurden drei Personen gerettet, neun weitere über Treppenräume in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24 sagte. Zwei Verletzte kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.