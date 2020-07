Bild: dpa/Joko

Bevölkerungsstatistik - Berliner ziehen deutlich öfter nach Brandenburg als umgekehrt

07.07.20 | 07:29 Uhr

Auch im vergangenen Jahr sind die Einwohnerzahlen in Berlin und Brandenburg wieder gestiegen. In die Hauptstadt zieht es vor allem junge Leute. Und nach Brandenburg zieht es - Berliner. Von Götz Gringmuth-Dallmer

Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Berlinerinnen und Berliner nach Brandenburg gezogen als umgekehrt. Das zeigen aktuelle Zahlen zu Wanderungsbewegungen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, die rbb|24 ausgewertet hat. So kamen im vergangenen Jahr zwar 17.805 Brandenburgerinnen und Brandenburger in die Hauptstadt. In Berlin packten allerdings deutlich mehr Menschen ihren Umzugswagen Richtung Brandenburg - mit 34.465 etwa doppelt so viele. 2018 sah es ähnlich aus - damals zogen ebenfalls rund 16.000 Menschen mehr von Berlin nach Brandenburg als umgekehrt. Etwa drei Viertel der künftigen Brandenburger blieben allerdings im Berliner Umland. Die beliebtesten Landkreise waren Oberhavel, Barnim sowie Märkisch-Oderland. Insgesamt konnten sich fast alle Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg über mehr Zuzüge aus als Fortzüge nach Berlin freuen. Lediglich Cottbus und Frankfurt (Oder) verloren unterm Strich leicht.

Jung und ledig ist auf Berlin gebucht

Insgesamt gesehen zogen vor allem junge Menschen in die Hauptstadt: Von den 184.744 Menschen, die 2019 nach Berlin zuwanderten, waren knapp die Hälfte (86.372) zwischen 18 und 30 Jahre alt. Abzüglich der jungen Menschen, die wieder fortzogen, sorgte diese Altersgruppe für den größten Zuzugsüberschuss: mit 32.865 Menschen. Außerdem kamen etwas mehr Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren in die Stadt, als fortzogen. In allen anderen Altersgruppen verließen aber mehr Menschen die Stadt als kamen. Zu- und Fortzüge gegengerechnet verlor Berlin vor allem in der Altersgruppe zwischen 30 und 45 Jahren. Nach Brandenburg zogen im vergangenen Jahr insgesamt 87.238 Menschen - 64.324 verließen das Bundesland wieder. Diejenigen, die aus Brandenburg wegzogen, waren oft jung und unverheiratet. Knapp 40 Prozent (24.802) waren zwischen 18 und 30 Jahre alt, fast alle ledig. Bei den Zuzüglern ist diese Altersgruppe zwar ebenfalls stark vertreten, muss den ersten Platz aber den 30- bis 45-Jährigen überlassen (28.192). Diese Gruppe sorgte dann auch für den größten Zuzugsüberschuss.

Im vergangen Jahren zogen insgesamt 184.744 Menschen nach Berlin. 161.513 Menschen verließen die Stadt aber auch wieder, fast genau Hälfte-Hälfte ins Ausland und ins Bundesgebiet. Damit bleibt ein Zuzugsüberschuss von gut 23.000 Menschen. Ein Großteil des Bevölkerungswachstums in Berlin kommt durch Zuzug aus dem Ausland zustande. Von den insgesamt rund 185.000 Neu-Berlinern, hatten etwa 110.600 Menschen vorher im Ausland gewohnt: knapp 58.000 in Europa und davon wiederum gut 40.000 aus Ländern der Europäischen Union.

In Berlin werden auch besonders viele Babys geboren: In der Hauptstadt zählte die Statistik 39.496 Lebendgeborene gegenüber 34.730 gestorbenen Menschen. Berlin verbuchte damit 2019 einen sogenannten Geburtenüberschuss von 4.766 Menschen. Wie das Statistische Bundesamt bereits im Juni mitgeteilt hat, liegt Berlin beim Bevölkerungszuwachs in absoluten Zahlen bundesweit auf dem dritten Platz hinter Bayern und Baden-Württemberg.

Auch in Brandenburg wuchs die Zahl der Einwohner. So zogen etwa 23.000 Menschen mehr zu, als das Land verlassen haben. Allerdings wurden hier gleichzeitig weniger Kinder geboren, als Bürgerinnen und Bürger starben: 19.331 Lebendgeborenen standen 32.028 Gestorbene gegenüber - das ist ein Sterbeüberschuss von knapp 12.700 Menschen. Zum Jahresende lebten damit in Brandenburg etwa knapp 10.000 Menschen mehr als im Jahr zuvor.