Die Berliner Polizei hat den mutmaßlichen Vergewaltiger identifiziert, der für eine ganze Serie von Taten verantwortlich sein soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem Gesuchten um einen 30-Jährigen, dessen Aufenthaltsort weiterhin unbekannt ist. "Die intensiven Ermittlungen dauern an", heißt es weiter.

Am Nachmittag des 25. Juni 2020 meldete ein Zeuge, dass er eine mutmaßliche Vergewaltigung auf einem Waldweg nahe des Teufelsberges beobachtet habe. Alarmierte Polizisten konnten am beschriebenen Ort jedoch weder Täter noch Opfer feststellen.

Durch gemeinsame Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin und Brandenburg konnten zwei weitere Taten in einem Waldgebiet bei Kleinmachnow und in Bernau demselben Täter zugeordnet werden. Aufgrund der sichergestellten Spuren an den Tatorten, gerichtsmedizinischen Untersuchungen sowie übereinstimmender Zeugenaussagen gehen die Ermittler davon aus, dass für die Taten ein Serientäter verantwortlich ist.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat deshalb am Montag auch die Ermittlungen zu den Taten in Brandenburg zu dem Berliner Ermittlungskomplex übernommen. Mit Bildern aus Überwachungskameras, die am Tatabend des 15. Juni in Bernau-Friedental aufgenommen wurden, suchen die Ermittler nun nach dem Tatverdächtigen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.