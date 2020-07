Die Deutsche Bahn will 2021 mit dem Ausbau der Bahnstrecke beginnen. Fünf Jahre soll gebaut werden, dann soll alles fertig sein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Über das Projekt will das Unternehmen gemeinsam mit Günther und dem Brandenburger Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) sowie Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag (10.00 Uhr) in Angermünde (Uckermark) informieren.



Sie freue sich, dass viele Menschen bald schneller zwischen Berlin und Stettin fahren können und auch der klimafreundliche Güterverkehr profitiere, sagte die Günther. "Gerade in diesen Zeiten können wir mit Projekten wie diesem deutlich machen: Die Zukunft gehört einem freundschaftlich geeinten Europa."