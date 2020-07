Vergangene Woche brannten Autos in einem Mieterparkplatz in Neukölln. Das Feuer sprang auf das Wohnhaus über, das anschließend wegen schwerer Schäden evakuiert werden musste. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Nach zwei Bränden in Berlin-Neukölln ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde bereits am Freitag nach intensiven Ermittlungen ein 32-Jähriger festgenommen.

Die Untersuchungen der Ermittlungsbhörden sowie Zeugenhinweise führten den Angaben zufolge auf die Spur des Mannes, der der Polizei bereits bekannt sei, allerdings nicht wegen Branddelikten. Ihm werde sowohl ein Brand in der Buschkrugallee Ecke Jahnstraße als auch die Brandstiftung an zwei Autos in der Karl-Marx-Straße in der Nacht zum Montag vergangener Woche zur Last gelegt.

Acht Autos und zwei Mopeds waren am vergangenenen Montag auf einem Mieterparkplatz in der Buschkrugallee in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf das zugehörige Wohnhaus über. Sechs Mieter erlitten Rauchgasverletzungen und wurden von Sanitätern behandelt. Weil es nach dem Brand ein Problem mit der Statik des Gebäudes gab, wurde das Wohnhaus geräumt.