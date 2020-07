Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch eine illegale Party im Volkspark Friedrichshain aufgelöst. Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, versammelten sich bis zu 250 Jugendliche in der Grünanlage, die zum Teil stark alkoholisiert gewesen seien. Abstandsregelungen seien nicht eingehalten worden.

Am vergangenen Wochenende sorgte eine Party in der Neuköllner Hasenheide bundesweit für Schlagzeilen und Kritik an der Feierkultur in der Stadt. Etwa 3.000 Menschen hielten sich offiziellen Angaben zufolge gleichzeitig in dem Park auf. Die Polizei beschlagnahmte professionelle Musik- und Lichtanlagen.

Am Dienstagabend trafen sich erneut Hunderte in der Hasenheide. Anwohner veröffentlichten auf Twitter Bilder der Situation - wie der "Zeit"-Journalist Christian Bangel. Junge Menschen stehen in größeren Gruppen eng beieinander, auf Mundschutz verzichten viele. Die Polizei wollte sich auf Anfrage von rbb|24 zunächst nicht dazu äußern, ob auch am Dienstag ein Einsatz in dem Park durchgeführt wurde.