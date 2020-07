Von einem hessischen Polizeirevier aus sind auch persönliche Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar abgefragt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag dem Hessischen Rundfunk . "Ich habe davon von der Presse erfahren", sagte Baydar dem ARD-Mittagsmagazin am Dienstag. Von der Polizei habe sie bis heute nichts gehört. Das trage nicht zur Vertrauensbildung bei, so Baydar. "Ich finde schon, dass die Polizei sich ruhig mal bei mir melden könnte, um mir zu signalisieren, dass sie da dran sind".

Baydar hat bereits acht Mal Anzeige wegen der Drohbriefe, die sie im letzten Jahr erhalten hatte, erstattet. "Die Ermittlungen wurden eingestellt", so Baydar im Mittagsmagazin. "Wann fangen wir an zu sagen, jetzt sollten uns wir mal wirklich die Polizei ansehen?", fragte die Kabarettistin. "Ehrlich gesagt würde ich gerne die Ergebnisse sehen, beziehungsweise mich wieder sicher fühlen und nicht das Gefühl haben, dass ich vor der Polizei Angst haben muss."

Im Fall Basay-Yildiz wurden die Daten von einem hessischen Polizeirechner im 1. Frankfurter Revier abgerufen, im Fall Wissler vom 3. Revier in Wiesbaden. Im Fall von Idil Baydar handelt es sich nach hr-Informationen um einen Rechner in einem Wiesbadener Polizeirevier. Um welches Revier es sich handelt, ist unklar.

Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass auch die Berliner Linken-Fraktionschefin Anne Helm mit "NSU 2.0" gezeichnete Todesdrohungen bekommen haben soll. Dabei handle es sich um den gleichen Absender wie schon bei Wissler. "Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es sich hier um drei Frauen handelt, die betroffen sind", sagte Helm dem rbb.

Bisher ist ungeklärt, ob auch ihre Daten von Polizeicomputern abgegriffen wurden und wenn ja, ob es erneut in Hessen geschah. Laut Helm sei auch eine Spur nach Berlin möglich. Die Drohschreiben an die Berliner Linken-Politikerin, enthielten unter anderem Informationen, die durch Ausspähung ihres Wohnumfelds erhoben wurden, erklärte Helm [Frankfurter Rundschau]. "Diese Methode nutzt das Neonazi-Netzwerk, dem die Anschlagsserie hier in Neukölln zugeschrieben wird, schon sehr lange." Es liege daher nahe, eine Vernetzung in diese Kreise anzunehmen.

Nach Informationen der Zeitung "taz" soll auch die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) die Drohschreiben erhalten haben. Auch Daten der Berliner Linken-Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer sind im bei einem Neonazi entdeckt worden.