2025 werden die Berliner Verwaltungsrichter in das Kathreiner-Haus in Schöneberg ziehen. Das 90 Jahre alte Baudenkmal soll bis dahin wieder zum Leben erweckt werden. Benutzt wurde es für höchst unterschiedliche Zwecke. Von Christian Wildt

Nach nur wenigen Monaten Bauzeit wurde es im Juli 1930 bereitgestellt. Es ist nach dem ersten Mieter benannt. Das Unternehmen Kathreiner stellte Kaffee-Ersatz her und importierte sogenannte Kolonialwaren. In Schöneberg war ihre Repräsentanz für die Hauptstadt. Nach dem zweiten Weltkrieg und der Beseitigung von Bombenschäden wurde das Haus ab den 1950er Jahren von den Berliner Verkehrsbetrieben und schließlich über Jahrzehnte vom Landesamt für Verfassungsschutz genutzt.

Der Bauhistoriker Steffen Obermann sieht die besondere Qualität des modernen Stahlskelett-Baus mit Travertin-Fassade. Zwar habe es bereits davor Turmbauten wie das Ullstein-Haus in Tempelhof oder den Borsig-Turm in Tegel gegeben. Diese hätten jedoch Bezüge zu Jugendstil und Artdeco. Auch verglichen mit anderen frühen Beispielen der Neuen Sachlichkeit sei das Kathreiner-Haus mit seiner "klaren Hochhausstruktur und Schlankheit auch unter den dreien im inneren Zirkel hier sicher das Prägnanteste".

Dort hatte in den letzten Kriegsjahren Nazi-Richter Roland Freisler Menschen zu Tode verurteilt. Dort bestimmten nach dem Krieg die Alliierten im Kontrollrat die Geschicke der Stadt. Zu Hausbesetzer-Zeiten in den 1980er Jahren brandete in der Potsdamer Straße oft Rebellion auf. Selbst heute ziehen hier die Punks für ihren gefährdeten Jugendclub "Potse" auf die Straße. An der Potsdamer 186 blieb es trotz allem ruhig.

Vieles im Haus ist noch im Originalzustand. Empfang und Treppen mit Stein, Holz und Fliesen. In den Fluren warten allerdings abgenutzte Büros auf frische Farbe. Bemerkenswert sind die Aufzüge und ihre 90 Jahre alte Technik. Sie zockeln langsam, aber sicher nach oben. Auf dem Dach haben Polizei und BVG modernen Antennen installiert – für ihre Kommunikation. Die Lauschangriffe sind Geschichte. Inzwischen ist der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der neue Hausherr und zeigt gern, was hier möglich ist. "Das ist eines der modernsten Bürogebäude aus dem Berlin der 1920er Jahre gewesen. Deshalb sind wir ganz stolz, dass wir dieses Gebäude für die Justiz gewinnen konnten und ein richtiges Kleinod haben."

Ab 2023 soll das Kathreiner-Haus zu neuem Leben für das Berliner Verwaltungsgericht erweckt werden. "Wir wollen die Bauarbeiten abschließen im Jahr 2024 und würden im ersten Quartal, ersten Halbjahr 2025 hier einziehen, also in fünf Jahren", so Behrendt. Knapp 50 Millionen Euro seien vom Hauptausschuss bewilligt, um den Bau zu ertüchtigen.

In den unteren Stockwerken sollen Verhandlungssäle und Einrichtungen für den Publikumsverkehr kommen. Dazu stehen Fenster, Heizung und Klimatechnik an. In den oberen Etagen werden Richter und Verwaltung unter sich bleiben - auch auf den Außenterrassen über den Seitenflügeln. Einen Vorteil sieht der Senator in der Nähe zu Kammer- und Verfassungsgericht. Mit ein paar Schritten durch den Kleistpark ist die juristische Bibliothek schnell erreichbar. 10.000 Quadratmeter Platz reichen den 300 Mitarbeitern.