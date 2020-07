privat/S. Dede Ayivi Audio: Radioeins | 06.07.2020 | Interview mit Simone Dede Ayivi | Bild: privat/S. Dede Ayivi Download (mp3, 7 MB)

Der deutsche Kolonialismus steckt immer noch in vielen Straßenschildern. Darauf macht die interaktive Karte "tearthisdown.com" aufmerksam. Die Berliner Künstlerin Simone Dede Ayivi hat das Projekt mit initiiert und fordert, Geschichte endlich sichtbar zu machen.

Die BVG plant, den U-Bahnhof Mohrenstraße umzubenennen. Den Schritt begründen die Berliner Verkehrsbetriebe auch mit der aktuellen Diskussion um die Black Lives Matter Proteste. Ist das eine PR-Aktion, die den Schwung von Black Lives Matter mitnimmt, oder finden Sie das sinnvoll? Sinnvoll finde ich es allemal. Und es ist ja auch nicht was, was aus dem Nichts kommt, sondern viele schwarze Initiativen oder Expertinnen zum Thema Postkolonialismus und Erinnerungskultur haben schon sehr, sehr lange darauf hingewiesen, dass der U-Bahnhof umbenannt werden muss und natürlich auch die dazugehörige Straße. Und die BVG ist eigentlich mit der Diskussion vertraut. Dass das jetzt passiert, hat natürlich damit zu tun, dass das Thema gerade so groß in den Medien ist und dass da auch viel Druck auf der Straße ist. Die digitale Karte tearthisdown.com markiert diese Orte zunächst. Was ist das Ziel?

Das ist eine Initiative vom Peng Kollektiv und der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und beide arbeiten schon lange zu dem Thema. Interessant daran fanden wir, die Möglichkeit zu schaffen, erst all diese Orte zu sammeln und einen Überblick zu bekommen. Und vor allem die Menschen dazu anzuregen, denn das ist ja ein partizipatives Projekt. Jeder kann Straßennamen oder Denkmäler eintragen, aus der eigenen Nachbarschaft zum Beispiel. Wir wollten die Menschen dazu anhalten, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und sich zu überlegen: Wie viel Kolonialismus steckt eigentlich in meiner Nachbarschaft?

Wie groß ist denn das Ausmaß des Problems? Jetzt hat man es ja zahlenmäßig in der Karte mal sichtbar. Hat Sie das überrascht? Nein, ich beschäftige mich jetzt schon eine Weile mit dem Thema. Positiv überrascht und erfreut hat mich, dass es tatsächlich so viele Rückmeldungen gibt, dass es so viel positives Feedback auf die Karte ist und so viele Menschen, die nutzen. Wir hatten 275 neue Eintragungen innerhalb der ersten 24 Stunden. Menschen rufen uns tatsächlich an und fragen nach, wollen genauere Infos haben. Und deswegen werden wir die Karte jetzt auch noch ausbauen. Einfach weil es tatsächlich inzwischen ein Interesse an der deutschen Kolonialgeschichte gibt, die ansonsten als Thema immer ein bisschen untergegangen ist.

Jetzt ist die Sichtbarmachung wahrscheinlich ja nur der erste Schritt. Was sollte darüber hinaus passieren? Die Denkmäler und die Straßennamen müssen weg. Und es muss um ein "Um-Erinnern" gehen, um einen Perspektivwechsel. Sie sollen nicht ersatzlos verschwinden, sondern im Gegenteil: Geschichte soll endlich sichtbar gemacht werden, indem wir zum Beispiel an Stelle eines Kolonialverbrechers jemanden ehren, der in dieser Region antikolonialen Widerstand geleistet hat, oder Menschen, die sich um antirassistische Belange verdient gemacht haben. Das ist die Forderung, und die hat ja zum Beispiel sehr gut geklappt in Berlin-Kreuzberg, am May-Ayim-Ufer. Das hieß ja irgendwann mal Groeben Ufer, da erinnert sich kaum noch wer dran. Und das ist es ja nicht nur so, dass die Straße nach einer afrodeutschen antirassistischen Aktivistin und Lyrikerin umbenannt wurde. Es gibt ja auch eine große Stele, auf der erklärt wird, warum umbenannt wurde, was die Geschichte dieses Ufers ist und wie die Zusammenhänge sind. Das heißt vorher, mit dem einfachen Namen von der Groeben, war die Geschichte eigentlich nicht wirklich sichtbar. Was blieb, war die Ehrung eines Kolonialverbrechers. Und jetzt wurde Geschichte wirklich sichtbar und greifbar gemacht durch die Umbenennung.

Sprechen wir nochmal kurz über die U-Bahnstationen. Da gab zum Teil Kritik. Und zwar lautete die, die Bürger seien nicht mit einbezogen worden bei der Umbenennung. Wer soll denn eigentlich entscheiden, wie meinetwegen U-Bahnstationen, aber auch Straßen umbenannt werden? Na ja, es ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig zu sagen, die Bürger seien nicht mit einbezogen worden, weil das waren ja Bürgerinitiativen, die genau diese Umbenennung gefordert haben. Und zwar eigentlich, seit sie von Thälmann-Platz in M-Straße umbenannt wurde. Seit Anfang der 90er Jahre haben sich ja Bürgerinitiativen, Nachbarinnen, Berlinerinnen dagegen gewehrt, dass diese Straße diesen unsäglichen, kolonial rassistischen, brutalen Namen trägt.

Schaut man sich die Straßen an, die bei tearthisdown in Berlin verzeichnet sind – Lüderitzstraße, Walderseestraße: Ohne die Karte wüssten die meisten von uns ja gar nicht, dass das Namen mit Bezug auf die deutsche Kolonialgeschichte sind. Ist das nicht das eigentliche Problem, dass man das nicht in der Schule lernt? Das ist ein Riesenproblem, und das ist auch etwas, was sich dringend verändern muss. Es gab einfach sehr lange keinen Fokus auf der deutschen Kolonialgeschichte. Es gibt diese Erzählung, Deutschland hätte ja nicht so viele Kolonien gehabt, die außerdem nach dem Ersten Weltkrieg, ja direkt verloren, es sei also nur eine kurze Zeit gewesen... Dass Deutschland aber tatsächlich ein wichtiger und auch brutaler kolonialer Akteur war, ist irgendwie etwas, was jetzt erst so ins Bewusstsein kommt. Das hat natürlich auch mit einem Mangel an Bildung schon in frühen Jahren zu tun. Kolonialgeschichte kam jetzt bei mir im Unterricht nicht groß vor. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt einfach diese Zusammenschlüsse von HistorikerInnen gibt, die dann im außerschulischen Bildungsbereich ganz viel dazu arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass das Thema auch in den Schulbüchern breiter behandelt werden wird in Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.



