Papierlager in Kreuzberg in Brand

Ein Papierlager an der Köpenicker Straße in Berlin-Kreuzberg steht offenbar in Flammen. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag mit. Sie sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Man habe weitere Einsatzkräfte nachalarmiert, sagte ein Sprecher dem rbb. 80 Kräfte befinden sich auf der Anfahrt. Die Notrufleitungen seien zudem sehr stark ausgelastet.



Die Rauchsäule des brennenden Lagers ist über weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Der betreffende Abschnitt der Köpenicker Straße und ein Teil des Bethaniendamms sind gesperrt.