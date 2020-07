Nach einer Party im Park am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg ist es nach rbb-Informationen am dortigen U-Bahnhof zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen.



Die Party mit hunderten Teilnehmern selbst verlief demnach offenbar friedlich, allerdings gab es im Anschluss Übergriffe auf Polizeibeamte und auch Rangeleien unter mehreren Personen. Nach rbb-Informationen wurde vor dem U-Bahnhof Gleisdreieck ein Jugendlicher niedergestochen, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Für weitere Informationen und Hintergründe stand die Berliner Polizei am Samstagmorgen nicht zur Verfügung.