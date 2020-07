Täter kommt in Psychiatrie

Der 24-Jährige wurde festgenommen, ein Ermittlungsrichter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.

Mit einem Biss ins Gesicht soll ein polizeibekannter Täter einer Frau in Berlin-Kreuzberg massive Verletzungen zugefügt haben. Der Mann habe der 41-Jährigen im Görlitzer Park Teile der linken Wange raus- und Teile eines Nasenflügels abgebissen, twitterte die Polizei am Mittwoch.

Zeugen hatten laut Polizei am Dienstagvormittag zunächst ein Handgemenge beobachtet; dabei habe der Mann die Frau zu Boden gebracht. Die Frau sei blutüberströmt gewesen. Beim anschließenden Fluchtversuch in Richtung Cuvrystraße mit seiner angeblichen Partnerin habe der Mann laut Zeugen geschrien: "Ich darf das, das ist meine Freundin." In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und worum es beim Streit ging, ist laut Polizei unklar.



Der 24-Jährige ist der Polizei wegen Drogenhandels und Roheitsdelikten bekannt. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt, entließ sich aber selbst, wie der Polizeisprecher sagte.

