Ein Transporter hat am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg ein Kleinkind erfasst und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit rbb|24 sagte, wurde das Kind an der Wiener Straße Ecke Lausitzer Straße von dem Transporter angefahren. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte der Polizeisprecher weiter.

Laut B.Z.-Bericht soll das Kleinkind eineinhalb Jahre alt gewesen sein. Es habe sich losgerissen und sei auf die Straße gerannt. Der Fahrer des Kleintransporters habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Kind mit der rechten Seite der Stoßstange erfasst. Der Polizeisprecher wollte auf rbb|24-Anfrage diese Angaben nicht bestätigen.



Die Wiener Straße wurde in beiden Richtungen zwischen Skalitzer Straße und Ohlauer Straße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter meldete.