Zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen führen am Samstag zu Verkehrseinschränkungen in der gesamten Berliner Innenstadt.



Die Berliner Verkehrsinformationszentrale [viz-berlin.de] rät, am Samstagnachmittag grundsätzlich den Bereich rund um die Straße des 17. Juni zu meiden. Grund: Von 12 bis 16:30 Uhr fahren zwei Motorradkorsos mit jeweils mehreren hundert Teilnehmenden zum Brandenburger Tor. Eine Route führt von Schwanebeck (Barnim) aus über die Berliner Allee auf die Greifswalder Straße, Otto-Braun-Straße, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße und Behrenstraße. Die andere Route führt von der Spanischen Allee in Nikolassee über die A115, Halenseestraße, Messedamm, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz und Straße des 17. Juni.