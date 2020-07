Ein Radfahrer ist einen Tag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Berlin-Lichterfelde in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Obduktion soll jetzt klären, ob der Tod des 82-Jährigen Folge des Unfalls war.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann am Mittwochmorgen augenscheinlich nur oberflächliche Verletzungen davongetragen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er in der Nacht gestorben.