In Berlin-Neukölln haben mehrere Autos in einer offenen Mietergarage Feuer gefangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Dutzende Feuerwehrkräfte waren bei dem Großeinsatz beschäftigt. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Auf einem Mieterparkplatz an der Jahnstraße in Berlin-Neukölln sind am frühen Montagmorgen mindestens sechs Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Sechs Mieter erlitten Rauchgasverletzungen und wurden von Sanitätern behandelt.