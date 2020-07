Eine Notdienstpraxis für Kinder und Jugendliche ist am Donnerstag in der Rettungsstelle des Vivantes-Klinikums in Berlin-Neukölln eröffnet worden. In der Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) können Kinder mit dringenden Erkrankungen auch außerhalb von regulären Praxisöffnungszeiten behandelt werden. Die Notdienstpraxis soll die Rettungsstelle entlasten und ist an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet.