Bizarrer Vorfall in Neukölln: Ein Mann kommt am Donnerstagabend mit einem BMW in eine Verkehrskontrolle auf der Hermannbrücke und flüchtet. Auf seiner Flucht in die Silbersteinstraße baut er mehrere Unfälle. Was trieb ihn zu seiner Flucht vor der Polizei? Der Mann werde heute von der Kriminalpolizei vernommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ob er dabei etwas sage, sei unklar.

Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen der Polizei wegen Einbruchs, Diebstahls, Betrugs, Widerstands und Erpressung bekannten 32- Jährigen, der zudem mit vier Haftbefehlen gesucht wurde. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei ihm einen gefälschten Pass. Eine hohe Geldsumme, die sich nach öffentlichen Spekulationen im Auto befunden haben soll, wurde nicht festgestellt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.