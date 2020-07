Im Stadtteil Friedrichshagen waren am Samstagabend etwa 1.000 Menschen zu einer "illegalen Musikveranstaltung" in einem Waldgebiet an der Schöneicher Landstraße zusammengekommen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Einsatzkräfte hätten die Versammlung aufgelöst, die Feiernden seien alle freiwillig gegangen.

Am Freitagabend wurde außerdem ein Musikfestival in Berlin-Haselhorst gestoppt. Dort feierten laut Polizei mehrere Menschen in einem Gewerbegebiet an der Straße Am Juliusturm. Es hätten Genehmigung vom Bezirksamt Spandau gefehlt, so die Polizei.

Dagegen erklärte einer der Veranstalter laut "Tagesspiegel", es gebe seit 2015 ein vom Bezirk Spandau genehmigtes Lärm- und Veranstaltungskonzept. Auch seien Hygienemaßnahmen umfangreich vorbereitet worden. Der Zeitung zufolge wurde die Veranstaltung vom Einsatzleiter wegen Verstößen gegen die Corona-Richtlinien sowie einer angeblich fehlenden Lärmschutz-Genehmigung des Umweltamtes aufgelöst.