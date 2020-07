A114 in Pankow am ersten Juli-Wochenende voll gesperrt

Wegen Brückenarbeiten wird am Wochenende ein Abschnitt der A114 in Berlin-Pankow gesperrt. Betroffen ist von Freitagabend, 22 Uhr, bis Sonntagfrüh, 5 Uhr, in beiden Richtungen der Streckenabschnitt zwischen Schönerlinder Straße und Pasewalker Straße, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Donnerstag mitteilte.