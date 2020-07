Neben vielen Trinkbrunnen haben die Berliner Wasserbetriebe inzwischen auch wieder zahlreiche Planschen auf Spielplätzen in Betrieb genommen. Wie die Wasserbetriebe am Samstag auf Nachfrage von rbb|24 mitteilten, können derzeit acht Wasserspielplätze wieder genutzt werden. Reaktiviert wurden demnach die Planschen im Volkspark Friedrichshain, Forckenbeckplatz, Boxhagener Platz, Annemirl-Bauer-Platz (alle Friedrichshain), Besselpark, Görlitzer Park (beide Kreuzberg) sowie Einsteinpark und Ernst-Thälmann-Park (beide Prenzlauer Berg).

Auch die Wasserspielplätze in den anderen Bezirken würden zeitnah eröffnet, so die Wasserbetriebe weiter: "Aktuell gibt es keinen Bezirk, der wegen der Corona-Pandemie Planschen nicht betreiben möchte, sodass alle technisch einwandfreien Anlagen in Betrieb sind", teilte eine Sprecherin mit. Die Planschen würden mit frischem Berliner Trinkwasser gespeist. Eltern müssten keine Corona-Infektionsgefahr über das Wasser befürchten, so die Wasserbetriebe: "Nach allem, was wir wissen, wird der Virus nicht über Trinkwasser übertragen."



Grundsätzlich werden laut Wasserbetriebe alle Planschen ab einer stabilen Außentemperatur von 25°C angestellt. Ausgeschaltet würden die Planschen nur, wenn absehbar sei, dass die Temperatur konstant unter 20°C falle.