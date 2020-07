Berliner Polizei durchsucht Wohnprojekt in der Rigaer Straße

Die Berliner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen mit rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines Wohnprojektes in der Rigaer Straße durchsucht. Dabei handelt es sich laut Polizei um das Haus Nummer 94, wo es in der Vergangenheit immer wieder zu teilweise harten Auseinandersetzungen zwischen der linksradikalen Szene zugerechneten Bewohnern und Sicherheitskräften gekommen war.

Es würden derzeit zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse zu zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren vollstreckt, sagte die Leiterin der Polizeipressestelle, Anja Diersche, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es einmal um eine gefährliche Körperverletzung - im Januar sei eine Polizistin mit einem Laserpointer geblendet worden und habe eine Augenverletzung davongetragen - und um eine Urkundenfälschung mit dem Ziel der Bereicherung.