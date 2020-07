Nach den Hausdurchsuchungen in der Rigaer Straße 94 ist es in Berlin-Friedrichshain zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen rbb|24 sagte, versammelten sich am frühen Donnerstagabend zunächst 30 Personen auf der Kreuzung Rigaer Straße/Liebigstraße. Die Zahl der Demonstranten wuchs dann stündlich und erreichte gegen 19 Uhr die Zahl 250, so der Polizeisprecher. Vereinzelt seien aus der Menge Eier auf Beamte geworfen worden. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest. Gegen Mitternacht habe sich die Lage vor Ort entspannt, die Demonstranten hätten die Kreuzung verlasse, so der Polizeisprecher weiter. Einen Bericht der B.Z. , wonach auch Flaschen in Richtung der Beamten geflogen sein sollen, konnte der Polizeisprecher gegenüber rbb|24 nicht bestätigen.

Auf der Suche nach Beweismitteln hatte die Berliner Polizei am Donnerstag Wohnungen in einem Wohnprojekt Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Insgesamt waren 200 Polizisten im Einsatz. Bei den Durchsuchungen ab den frühen Morgenstunden ging es um unterschiedliche Straftaten Einzelner, wie die Polizei twitterte. Sichergestellt wurden laut Staatsanwaltschaft diverse Unterlagen und Pyrotechnik.



Vor Ort sei es auch zu Angriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Polizeisprecher. So hätten Menschen aus dem Haus Gegenstände wie Getränkekartons und Eier geworfen sowie versucht, Farbe auf Beamte zu schütten. Auch seien Feuerwerkskörper gezündet worden.

Auf der Suche nach Beweismitteln hatte die Berliner Polizei am Donnerstag Wohnungen in einem Wohnprojekt Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Insgesamt waren 200 Polizisten im Einsatz. Bei den Durchsuchungen ab den frühen Morgenstunden ging es um unterschiedliche Straftaten Einzelner, wie die Polizei twitterte. Sichergestellt wurden laut Staatsanwaltschaft diverse Unterlagen und Pyrotechnik. Vor Ort sei es auch zu Angriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Polizeisprecher. So hätten Menschen aus dem Haus Gegenstände wie Getränkekartons und Eier geworfen sowie versucht, Farbe auf Beamte zu schütten. Auch seien Feuerwerkskörper gezündet worden.

Auf der Suche nach Beweismitteln hatte die Berliner Polizei am Donnerstag Wohnungen in einem Wohnprojekt Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Insgesamt waren 200 Polizisten im Einsatz. Bei den Durchsuchungen ab den frühen Morgenstunden ging es um unterschiedliche Straftaten Einzelner, wie die Polizei twitterte. Sichergestellt wurden laut Staatsanwaltschaft diverse Unterlagen und Pyrotechnik. Vor Ort sei es auch zu Angriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Polizeisprecher. So hätten Menschen aus dem Haus Gegenstände wie Getränkekartons und Eier geworfen sowie versucht, Farbe auf Beamte zu schütten. Auch seien Feuerwerkskörper gezündet worden.