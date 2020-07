Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg ist eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr brachte die Person mit Hilfe einer sogenannten Fluchthaube aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses in der Dominicusstraße in Sicherheit, wie ein Sprecher sagte. Sie kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es offenbar nicht.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Seitenflügel des fünfgeschossigen Altbaus ausgebrochen, seien schnell gelöscht worden, hieß es vom Lagedienst der Feuerwehr später am Abend. Die Wohnung sei vollständig ausgebrannt, auch die darüberliegende Wohnung sei durch das Feuer beschädigt worden.



Die Feuerwehr war mit bis zu 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Dominicusstraße war zeitweise wegen des Einsatzes gesperrt.