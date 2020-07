Opel erfasst Fußgängerin - schwere Verletzungen am ganzen Körper

Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend bei einem Autounfall in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt worden.

Ein schwarzer Opel sei mit der 30-Jährigen zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Nachfrage von rbb|24. Das Auto sei in Richtung Prinzenallee gefahren und habe die Fußgängerin um 22:50 Uhr an der Ecke Böttgerstraße erfasst, als sie über die Straße ging. Die genaue Unfallursache müsse noch geklärt werden.

Noch am Unfallort hätten die Rettungskräfte die bewusstlose Frau stabilisieren müssen. Sie sei mit "schweren Verletzungen am ganzen Körper" in ein Krankenhaus gefahren worden und werde dort behandelt.

Der 19-Jährige Fahrer des Opels sei nur leicht an der Hand verletzt worden, habe aber einen Schock erlitten. Er sei nach einer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden, so die Sprecherin weiter.