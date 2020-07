Berliner Elsenbrücke am Wochenende gesperrt

Die Berliner Elsenbrücke zwischen Alt-Treptow und Friedrichshain wird am Wochenende in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Mittwoch über Twitter mitteilte, dürfen die Brücke, die die Stralauer Allee und die Puschkinallee miteinander verbindet, von Freitag 20 Uhr bis Sonntagnachmittag nicht mit Fahrzeugen befahren werden, auch die Linienbusse der BVG müssen eine andere Route nehmen. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke passieren.